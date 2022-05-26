3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
Milyonlarca memurun beklediği "3600 ek gösterge" çalışmasında sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda gözden geçirildi.
Hükümetle memurlar arasındaki toplu sözleşmeyle imza altına alınan ve şubat ayından bu yana sendikalarla da görüşülen 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi.
NTV'de yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hazırlıklarını tamamladı. Düzenleme, Beştepe'de düzenlenen toplantıda ele alınırken, 3600 ek göstergeyle sağlanacak yeni hakların mali boyutları detaylı bir şekilde değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili bakan yardımcıları katıldı.
Toplantıda Bakan Bilgin, çalışmayla ilgili sunum yaptı. Kapsamı, gösterge artış oranları, kimleri ne şekilde etkileyeceği paylaşıldı.
4 meslek grubu üzerinden yapılan hesaplamalarda emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında düzenlemeyle yüzde 25'e varan artış olacağı belirtiliyor. Toplantıda düzenlemenin bu kapsamda hazine ve bütçe üzerindeki etkisi de ele alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in, düzenlemeyi bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bekleniyor.
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