Son Dakika: ABD'de kasım ayı enflasyonu açıklandı

ABD'de enflasyon aylık bazda değişim beklenmezken yüzde 0,1 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 3,1'e geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:41
Son Dakika: ABD'de kasım ayı enflasyonu açıklandı
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ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Veriler, çekirdek enflasyonun ivmelendiğini gösterirken Fed'in yakın vadede faizleri yüksek tutacağı beklentisini güçlendirdi.

Enflasyon aylık bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 3,1 oldu. Ekim'de yıllık enflasyon yüzde 3,2 olmuştu.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise ivmelenerek aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Önceki ay yüzde 0,2 artış kaydedilmişti. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 4'te kaldı.

Fiyat baskıları 40 yılın zirve seviyesinden gerilese de enflasyon hala hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor. Güçlü istihdam piyasası ise tüketici harcamalarını ve geniş çapta ekonomiyi destekliyor.

Fed'in yarın gerçekleşecek toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor.


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