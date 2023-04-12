Son Dakika: ABD'de mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 15:48

Güncelleme: 12.04.2023 - 15:50

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Piyasa beklentisi TÜFE'de aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi. Bu oran Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye.

9 AYDIR DÜŞÜYOR

ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6, aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olarak açıklanmıştı.