Son Dakika: ABD'de mart ayı enflasyon verileri açıklandı
Son dakika haberi... ABD'de yıllık enflasyon martta, şubat ayındaki yüzde 6'lık seviyesinden yüzde 5'e geriledi
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Piyasa beklentisi TÜFE'de aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi. Bu oran Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye.
9 AYDIR DÜŞÜYOR
ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.
Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6, aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olarak açıklanmıştı.
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