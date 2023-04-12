Son Dakika: ABD'de mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Son dakika haberi... ABD'de yıllık enflasyon martta, şubat ayındaki yüzde 6'lık seviyesinden yüzde 5'e geriledi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 15:48
Son Dakika: ABD'de mart ayı enflasyon verileri açıklandı
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Piyasa beklentisi TÜFE'de aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi. Bu oran Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye.

9 AYDIR DÜŞÜYOR

ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6, aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olarak açıklanmıştı.


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