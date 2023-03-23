Son Dakika: AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili Bülent Akbaşoğlu, emekliye zam düzenlemesiyle ilgili, "Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece NTV ve Star TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 7,500 TL'ye yükseltileceğini belirtti.
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.
Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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