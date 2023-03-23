Son Dakika: AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 15:14

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 15:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece NTV ve Star TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 7,500 TL'ye yükseltileceğini belirtti.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.

Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.