Son Dakika: Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara’da servis ücreti 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:31
Son Dakika: Ankara'da servis ücretlerine zam
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