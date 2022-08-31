Son Dakika: Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara’da servis ücreti 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu.
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