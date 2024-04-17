Son Dakika: Asgari ücrete ara zam var mı ? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında ara zammın gündemde olmadığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretliye ara zam olmayacağını belirterek "öyle bir şey gündemimizde yok" dedi.
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