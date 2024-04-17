Son Dakika: Asgari ücrete ara zam var mı ? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında ara zammın gündemde olmadığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:50
Son Dakika: Asgari ücrete ara zam var mı ? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretliye ara zam olmayacağını belirterek "öyle bir şey gündemimizde yok" dedi.

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