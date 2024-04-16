Asgari ücret, memur ve emekli zammı… SGK uzmanından 2024 için dikkat çeken zam tahmini: Tek tek oran verdi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin asgari ücrete, emekliye ve memura düşündüğü zam oranlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Asgari ücrete zam yapılmayacağını ifade eden Erdursun, memur ve emekli için ise sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 25 öngörüsünde bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin asgari ücrete, emekliye ve memura düşündüğü zam oranlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.
Erdursun, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuzda yapmayı planladığı zammın yüzde 25 olduğunu öne sürdü.
Erdursun'a göre, memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı da yüzde 20. Paylaşımın devamında Erdursun, "Asgari Ücret artmaz ise diğer ücretlerde artmaz" ifadesini de kullandı.
??Temmuz'da hükümetin Asgari Ücret-Emekli ve Memura yapmayı düşündüğü zam oranları;— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) April 15, 2024
??SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %25
??Memur ve memur emeklilerine %20
??Asgari Ücrete %0
??Asgari Ücret artmaz ise diğer ücretlerde artmaz
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, 2024 yılı için asgari ücrette bir kez zam yapılacağını teyit etmişti.
Son olarak Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e gönderdiği enflasyon mektubunda asgari ücrete tek zam mesajı vermişti.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari Ücret 2024 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.
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