Son Dakika: Bakan Bilgin'den 'enflasyon' ve 'ek zam' açıklaması
Son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜİK'in açıkladığı verilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenecek "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışına katıldı.
Bilgin, açılışta açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Bakan Bilgin, enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak "ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye’de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektürünün Türkiye’ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım" ifadesini kullandı.
TEMMUZ AYINDA ARTIŞ OLACAK MI?
Bakan Bilgin, açıklanan enflasyon sonrası Temmuz ayında ikinci zam beklentisiyle ilgili olarak "Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey olarak Enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50'lik reel bir artış gerçekleştirdik. Temmuz enflasyonunda; enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge konusunun da Mayıs ayında Meclis'e gelebileceğini belirtti.
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