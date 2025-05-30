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Son dakika... Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Son dakika... Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu!

30.05.2025 10:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Son dakika... Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Işıkhan ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.

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