Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Işıkhan ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.
Son dakika... Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı.
30.05.2025 10:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi