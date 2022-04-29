Son Dakika: Bayramın da tadı kaçacak... Benzine büyük zam yolda!
30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk zam bekleniyor.
Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor. 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk zam bekleniyor.
NTV'nin haberine göre motorinde ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
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