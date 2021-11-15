Son dakika... BBVA, Garanti Bankası'nın tamamını istiyor

15 Kasım 2021 Pazartesi, 09:47

Garanti Bankası hissedarı BBVA, mülkiyetinde bulunmayan Garanti paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapma kararı aldı.



Mevcut durumda Garanti Bankası'nın sermayesi, beheri 1 TL nominal değerli toplam 4.2 milyar adet paydan oluşurken, BBVA sermayenin %49.85'ini temsil eden toplam 2.09 milyar adet paya sahip bulunuyor.

Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre, BBVA'nın pay alım teklifi kendi mülkiyetinde bulunmayan ve şirketin toplam sermayesinin %50.15'ini temsil eden 2.1 milyar adet paya yönelik olacak.

BBVA'nın teklif ettiği bedel, pay başına nakit 12.20 TL olacak.

Gönüllü pay alım teklifine konu olan tüm payların satın alınması halinde, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25.7 milyar TL (2.25 milyar euro) olacak.

Garanti Bankası hisseleri Cuma günü 10.58 liradan kapanmıştı.