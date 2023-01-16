Son Dakika... Benzine dev zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları (16 Ocak 2023)

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:14
Son Dakika... Benzine dev zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları (16 Ocak 2023)
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor. 

Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.


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