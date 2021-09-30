Son dakika... CHP'li vekil: Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmış!

30 Eylül 2021 Perşembe, 17:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Twitter'daki hesabı üzerinden "elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini" duyduklarını açıkladı.

"AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış" diyen Akın, alınan zam kararının 1 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.

Duyduk ki, AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış. #EPDK yarından geçerli olmak üzere #elektrikteyüzde15 bir #zam daha yapmış. Bu insafsız elektrik zammını geri çekin!#AKP=#ZAM pic.twitter.com/3fOcDmS4EQ — Ahmet AKIN ???? (@ahmetakin) September 30, 2021

ENFLASYON DAHA DA YÜKSELECEK

"Elektrikteki yüzde 15 zam; faturasını ödeyemeyen 5 milyon vatandaşımıza yenilerini ekleyecektir" diye konuşan CHP'li vekil, elektrikteki zamların enflasyonun daha da yükselmesine neden olacağını söyledi.