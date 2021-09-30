Son dakika... CHP'li vekil: Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmış!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yarından geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Twitter'daki hesabı üzerinden "elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini" duyduklarını açıkladı.
"AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış" diyen Akın, alınan zam kararının 1 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.
Duyduk ki, AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış. #EPDK yarından geçerli olmak üzere #elektrikteyüzde15 bir #zam daha yapmış. Bu insafsız elektrik zammını geri çekin!#AKP=#ZAM pic.twitter.com/3fOcDmS4EQ— Ahmet AKIN ???? (@ahmetakin) September 30, 2021
ENFLASYON DAHA DA YÜKSELECEK
"Elektrikteki yüzde 15 zam; faturasını ödeyemeyen 5 milyon vatandaşımıza yenilerini ekleyecektir" diye konuşan CHP'li vekil, elektrikteki zamların enflasyonun daha da yükselmesine neden olacağını söyledi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- 6 lider yan yana gelecek
- HES kodu yerine aşı kartı istenecek mi?