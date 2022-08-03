Son Dakika: Dolar yeniden 18 TL'nin üzerine çıktı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:42

Uzun süredir 18'e yakın seyrini sürdüren dolar/TL'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yılın zirvesine ulaşıldı.

Dün artan jeopolitik risklerle yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0.2 artışla 17.9457'den tamamlamış ve bugün güne 17.4490'dan güne başlamıştı.

ENAG ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükseliş eğiliminde hareket eden paritede enflasyon verileri öncesi saat 09.55'te 17.95 seviyesinde hareket ediyordu.

Gün içerisinde uzun süre 17.95 seviyesinde hareket eden dolar 17.13'te yılın zirvesi olan 18.0522'ye ani bir sıçrama yaptı.

Dolar/TL şu dakikalarda 17.98 seviyesinde seyrediyor.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından paylaşılan enflasyon verileri yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Her ay açıklanan verilerde yeni bir enflasyon rekorunun kaydedilmesinin yanında TÜİK ve ENAG tarafından paylaşılan verilerdeki büyük makas dikkat çekiyor.

Bugün açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinde de iki kurum arasındaki fark daha da dikkat çekici boyuta ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 79.60, aylık yüzde 2.37 arttı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 144.61, aylık yüzde 5.17 arttı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 176.04 oldu. Temmuz ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 5.03 arttı. Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.