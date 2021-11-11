Son dakika... Dolar/TL'de son durum (11.11.2021)
Dün gün içerisinde yükselişe geçerek 9,8772 ile 9,85'lik rekorunu kıran dolar/TL bugün de tarihi zirvesinde seyrediyor.
Döviz kurları, dün güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL 9,85'lik rekorunu 9,8772 ile tazeledi. Dolar, bugün de güne 9,87'den başlayarak tarihi zirvesinde seyrediyor.
AVRO NE KADAR?
Avro/TL'de güne 11,34'den başladı. Kur, dün akşam saatlerinde 11,40'a kadar yükseldikten sonra günü 11,30 seviyesinden kapatmıştı.
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