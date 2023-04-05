Son Dakika: Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Bakanlığın açıklamasına göre, ödemeler 14-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu. Buna göre ödemeler bayramdan önce yapılacak.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Şeker Bayramı ikramiyeleri;
* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da,
* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Şeker Bayramı ikramiyeleri;
* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan'da
* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan'da ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Şeker Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.
Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmıştı.
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