Son Dakika: Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:20

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 14:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu. Buna göre ödemeler bayramdan önce yapılacak.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Şeker Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da,

* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Şeker Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan'da

* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Şeker Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.

Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmıştı.