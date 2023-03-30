Son dakika... Emekliye maaş artışı Meclis'te kabul edildi
Son dakika haberi... En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
En düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL’ye çıkaran teklif kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda İstiklal madalyası verilmiş bulunan vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun ile bazı kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi.
Kabul edilen maddelere göre, İstiklal madalyası verilmiş Türk vatandaşları ilke Kore’ye ayak bastığı Ekim ayından başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması’na kadar Kore’de fiilen savaşmış Türk vatandaşlarına asgari ücret tutarında aylık bağlanacak. Yargıtay, Danıştayı Birinci Başkanları ve Bazı üyelerine ek tazminat ödenecek.
Devlet Üstün Fedakarlık madalyası Cumhurbaşkanı kararı ile afetlerde fedakarlık, başarı gösteren Türk vatandaşlarına verilecek. Üstün Fedakarlık Nişanı doğal afetlerde fedakarlık, başarı gösteren yabancı kişilere verilecek.
Emeklilere verilecek bayram ödemeleri 2 bin TL’ye çıkarılacak.
Teklifle, geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün oldu, kadronun önü açıldı.
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