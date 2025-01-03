Son dakika... ENAG aralık ayı enflasyonunu açıkladı!
ENAG verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,34 artarken yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), 2024 yılı Aralık ayında yüzde 2,34 oranında arttı. Günlük fiyat değişimlerinden elde edilen verilere göre, ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda aynı artışı gösterdi.
Yıllık bazda yüzde 83,40 artış
Aralık 2024 itibarıyla yıllık bazda ENAGrup Fiyat Endeksi, yüzde 83,40 oranında yükseldi.
En Yüksek Artış Eğlence ve Kültür Grubunda
ENAG verilerine göre, en yüksek enflasyon oranı eğlence ve kültür grubunda yüzde 5,59 olarak kaydedildi. Bu grubu sırasıyla yüzde 5,25 ile lokanta ve oteller, yüzde 5,05 ile ev eşyası izledi.
Sağlık Grubunda Fiyat Değişimi Yok
En düşük enflasyon oranı ise sağlık grubunda yüzde 0 olarak belirlendi, yani bu grupta fiyat değişimi yaşanmadı. Sağlık grubunu yüzde 0,48 ile yönetilen/yönlendirilen ve diğer, yüzde 1,12 ile haberleşme grupları takip etti.
Etiketler: #ENAG #enflasyon #Aralık
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