Son Dakika... ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 09:25

Güncelleme: 03.07.2023 - 10:13

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin iki farklı rakam açıkladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %8.54 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %108.58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise %50.53 oldu.

TÜİK VERİLERİNİ 5 HAZİRAN'DA AÇIKLAYACAK

Öte yandan, her ayın üçünde enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz'da açıklayacağını duyurdu.