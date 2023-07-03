Son Dakika... ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin iki farklı enflasyon verilerini açıkladı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin iki farklı rakam açıkladı.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %8.54 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %108.58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise %50.53 oldu.
TÜİK VERİLERİNİ 5 HAZİRAN'DA AÇIKLAYACAK
Öte yandan, her ayın üçünde enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz'da açıklayacağını duyurdu.
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