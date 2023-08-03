Son Dakika... ENAG temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 09:15

Güncelleme: 03.08.2023 - 09:33

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı.

2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69.21 oldu. Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.

ENAG, haziran ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 8.54, yıllık bazda ise yüzde 108.58 oranında arttığını açıklamıştı.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 1.13 ile Giyim ve Ayakkabı en fazla yükseliş ise yüzde 22.08 ile Ulaştırma kaleminde gerçekleşmiştir.

İSTANBUL ENFLASYONU YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1 Ağustosta açıkladığı verilere göre, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,84 artarak yıllık yüzde 63,7’ye yükseldi.

Endeks 2022 yılı Kasım ayında yüzde 105,55 ile son 25 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra Haziran ayında 12 aylık çerçevede yüzde 55,19’a gerilemişti.

TÜİK VERİLERİ BEKLENİYOR

Öte yandan, her ayın üçünde enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.