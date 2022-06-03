Son Dakika: Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum
TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından işte dolarda son durum...
TL mayıs ayında üç hafta içinde neredeyse yüzde 10 değer kaybederek Aralık'taki kur krizden bu yana ilk defa 16.5 seviyesine yaklaştıktan sonra bu seviyelerde daha yatay bir seyre geçti.
TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından dolar şu an 16.4922 TL seviyesinden işlem görüyor.
Dolar/TL 20 Aralık'tan sonra ilk kez 16.4950 seviyesini bu hafta görse de, TL hafta boyunca genel olarak yatay bir seyir izledi. CDS 730 civarındaki tarihi rekorların sınırlı altında ancak 700 baz puanın üzerindeki seyrini sürdürüyor.
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