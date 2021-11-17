Son dakika | Erdoğan konuştu, dolar ve euro fırladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında ekonomik krizle ilgili "Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam" dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolar ve euro fırladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 12:59
Son dakika | Erdoğan konuştu, dolar ve euro fırladı
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AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 

Faiz ve enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faize milletimizi ezdiremeyiz. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam. Faizle enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu görevde oldukça faizle mücadelem sürecek" olarak dile getirdi.

Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararının öncesinde Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar 10.55'e euro ise 11.94'e kadar yükseldi.


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