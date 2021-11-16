Erdoğan'a 'dolar' tepkisi

CHP Gençlik Kolları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dolar bastırıp gidiyor, önüne gelen zam üstüne zam yapıyor oradan giriyor” sözlerini içeren videoyu “Dolar bastırıp gidiyor” başlığıyla paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 23:13
Erdoğan'a 'dolar' tepkisi
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CHP Gençlik Kolları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolara ilişkin sözlerini içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dolar bastırıp gidiyor, önüne gelen zam üstüne zam yapıyor oradan giriyor” açıklamasının görüldüğü videoda; kırmızı domates turşusunun 15 lira 44 kuruştan 22 lira 90 kuruşa çıktığını, 1 kilogram tereyağın 91 lira 50 kuruş, 830 gram domates salçasının 8 lira 40 kuruş olduğunu gösterir etiket görsellerine yer verildi.

Son olarak doların 10 lira 21 kuruşa çıkığını içeren görsele yer verilen video, “Dolar bastırıp gidiyor” notuyla paylaşıldı.


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