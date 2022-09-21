Son Dakika: Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı (21 Eylül 2022)

21 Eylül 2022 Çarşamba, 21:01

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.

Genel beklenti, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 3. ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Diğer taraftan, piyasalarda 100 baz puanlık artış beklentisi yüzde 20 olarak fiyatlanmıştı.

Bu, 1980'li yıllardaki Paul Volcker döneminden beri en agresif sıkılaşma döngüsü oldu.

Bloomberg HT'de yer alan haberdeki ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ağustosta enflasyon yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemiş ve aylık olarak yüzde 0,1 artmıştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini, yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olması, aylık ise yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. Bu durum Fed'den yüksek montanlı faiz artış beklentilerini de güçlendirmişti.

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI KASIM'DA

Fed bir önceki toplantının yapıldığı temmuz ayında, politika faizinde beklentilere paralel 75 baz puan artırıma gitmişti. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Fed'in faiz kararı öncesi dolar/TL kuru 18,31 seviyelerinde Euro ise 18,14 seviyelerinde işlem görüyordu.

Fed, Covid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde para politikası tonunu değiştirmeye başlamıştı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE COVİD-19 SALGINI

Banka, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlamıştı.

Fed, mart ayı toplantısında, 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına giden Fed, temmuz toplantısında da faiz oranını aynı oranda artırmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de Covid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin tedarik zincirindeki sıkıntıları artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmıştı.

ABD'de enflasyon, haziranda yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından temmuzda yüzde 8,5’e ve ağustosta yüzde 8,3’e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izlemişti.