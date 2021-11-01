Son dakika gelişmesi... Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için harekete mi geçiliyor?

Son dakika gelişmesi... AKP'nin bugüne kadar net şekilde karşı çıktığı emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili harekete geçebileceği ifade ediliyor.

Reuters
01 Kasım 2021 Pazartesi, 09:00
Son dakika gelişmesi... Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için harekete mi geçiliyor?
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Hükümet, bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler dikkate alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelir artışı ve emeklilikte yaşa takılanlara avantaj ve sosyal desteklerin artırılması için çalışma başlattı.

Hürriyet gazetesindeki habere göre; destekler emekli maaşından, asgari ücrete, ve AKP'nin bugüne kadar net şekilde karşı çıktığı emeklilikte yaşa takılanlar da yer alabilir.

Habere göre yapılan çalışmanın sonuçlarına maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek.

Gazetenin haberine göre EYT konusunda Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme değernediliyor.

Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacak.



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