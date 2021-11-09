Son dakika: Gram altında bir rekor daha

Son dakika haberi... Gram altın Dolar/TL’deki yatay seyre rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle gün içerisinde yeni bir rekor daha tazeledi.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 17:20
Son dakika: Gram altında bir rekor daha
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Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 567,6 liradan tamamladı.

Gram altın güne 569 lira seviyesinden başlamasının ardından 572 liraya çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Gram 571 lira seviyesine geri çekilirken, çeyrek altında gün içinde 935 liraya kadar çıktıktan sonra 934 lira seviyesinden fiyatlanıyor.

İŞSİZLİK VERİLERİ ETKİLİ OLDU

Altın fiyatlarındaki yükseliş geçtiğimiz hafta başlarken, söz konusu artışta ABD'den gelen güçlü tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri etkili oldu.


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