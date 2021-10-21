Son dakika: Gram altında yeni rekor (Altın fiyatlarında son durum-21 Ekim)

21 Ekim 2021 Perşembe, 14:21

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen Dolar/TL 'nin 9,40 seviyesinin üzerine çıkmasıyla 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 TL'yi de geride bırakarak 543 TL ile yeni bir rekor kırdı.

Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL’den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki paralel yükselişle 534 TL’ye kadar tırmanmıştı.

Gram altın en son 6 Kasım’da gün içi 540 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra günü 534 TL’de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı. Eğer gram altın bugünü 534 TL'nin üzerinde kapatırsa gün kapanış rekorunu da geride bırakmış olacak.

DOLAR/TL TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 16'ya indirmesinin ardından yüzde 9,48'i görürken Türk lirası perşembe günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Euro/TL ise 11,00 seviyesini geçti.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 448 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 20,22 seviyesinde seyrediyor.

Dolar kuru, TCMB’nin 23 Eylül’deki faiz toplantısından sonra yüzde 6 civarında yükselerek 9,3344 ile gün kapanışı rekoru kırmıştı. Sonrasında hafif gerileyen dolar kuru, Merkez Bankası’nın politika faizi kararı öncesinde sabah saatlerindeki işlemlerde 9,21 seviyesinde bulunuyordu.

Dolar/TL, 8 Ekim’den 19 Ekim’e kadar her gün rekor tazeleyerek 7 gün ile son 1 yılın en uzun rekor yükseliş serisini gerçekleştirdi. Dolar/TL, en son hem TCMB hem ekonomi yönetiminde değişikliklerin yaşandığı 2020 Kasım ayı öncesinde 23 Ekim’den 2 Kasım’a kadar art arda 8 gün rekor tazelemişti.