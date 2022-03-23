Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur korumalı mevduat açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı mevduata ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "Kur korumalı mevduatın hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesabı ödemelerinin başladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Açıklamada hesap sahiplerinin yüzde 97'sinin gerçek kişi olduğu belirtildi.
Kur korumalı mevduat başladığından bu yana döviz mevduatının toplam içindeki payı 10 puandan fazla azaldı. Bakanlık açıklamasında, kur korumalı mevduat sisteminin Rusya Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda oynaklığın sınırlı kalmasını sağladığı kaydedildi.
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