Şahsım ekonomisi yurttaşı vurdu: Kur korumalı mevduat batağı

13 Mart 2022 Pazar, 02:00

İktidarın dövizdeki artışı durdurabilmek amacıyla getirdiği kur korumalı mevduat (KKM) hesapları, eğer dolardaki artış sürerse Hazine’ye yük olarak geri dönecek. Sistemin ilk sonuçları bu ayın sonunda görülecek.

KKM’lere bankalar yüzde 14-17 arası faiz verdi. Bu hesapların faizi vade sonunda, döviz kurundaki artışın altında kalırsa aradaki farkı TL’den KKM’ye geçenlerde Hazine, dövizden geçenlerde ise Merkez Bankası ödeyecek. Vade sonunda hesabın faizli bakiyesi ile vade başlangıç ve vade bitiş tarihindeki kur farkı kıyaslanacak. Daha yüksek olan tutar hesaba aktarılacak.

Örneğin 24 Aralık 2021’de açılan bir hesabın vadesi 25 Mart’ta doluyor. 24 Aralık’ta dolar kuru seviyesi Merkez Bankası’nca 11.67 olarak belirlenmişti. 100 bin lirası olan bir kişi 24 Aralık’ta yüzde 17 faiz ile 92 gün vadeli hesap açtırdığında dönem sonunda elde edeceği faiz geliri, 4 bin 285 lira olacaktı. 100 bin liranın 24 Aralık’ta dolar karşılığı 8 bin 569 dolardı. Dün sabah saatlerinde dolar 14.77 TL’ydi. Eğer vade sonunda da dolar bu seviyede olursa, bu kişinin kur getirisi 26 bin 564 lira olacak. KKM’lerle ilgili yasal düzenlemeye göre aradaki 22 bin 279 lira farkı Hazine karşılayacak. Bu kapsamda kamu bankaları da yaptıkları örnek hesaplamalarla yurttaşları bilgilendiriyor. Örneğin yüzde 14 faiz uygulanan, 92 gün vadeli 1 milyon liralık KKM üzerinden yapılan hesaba göre, başlangıçta 12.5 lira olan dolar kuru vade sonunda 13.50 lira olursa müşterinin TL faiz getirisi 35 bin 288 lira, buna karşın kur getirisi 80 bin lira olacak. Bu durumda mudiye 1 milyon 80 bin lira ödenirken, farkı yine Hazine’e karşılayacak.