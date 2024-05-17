Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:40
Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaç raporlarıyla ilgili yeni kararı duyurdu.

Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yaptıklarını duyuran Bakan Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladık" dedi.


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