Japonya'da koronavirüs ilaçları imha edilecek: '2 milyar dolar değerinde...'

Yayınlanma: 11.05.2024 - 10:53

Güncelleme: 11.05.2024 - 10:56

Japonya'nın, geçmişte satın alınan koronavirüs ilaçlarının yaklaşık yüzde 77'sini imha etmeyi planladığı bildirildi.

İmha edilmesi planlanan ilaçların yaklaşık 2 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

Covid-19 pandemisi başladığından bu yana Japon hükümeti, 5,6 milyon kişi için çeşitli üreticilerden hap şeklinde ilaç satın aldı. Bugüne kadar yaklaşık 4,3 milyon kişinin ilaçları kullanılmadı.

Kyodo Haber Ajansı tarafından aktarılan kamu verilerine göre, Japon hükümeti 2 milyon kişi için Xocova, 1,6 milyon kişi için Lagevrio ve 2 milyon kişi için Paxlovid satın aldı. 31 Mart'ta sona eren son mali yılın sonunda 1.77 milyon kişi için Xocova, 780,000 kişi için Lagevrio ve 1.75 milyon kişi için Paxlovid kullanılmamıştı.

Kullanılmayan tüm ilaçların son kullanma tarihleri geçtikçe imha edileceği kaydedildi.

Japonya, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında koronavirüs enfeksiyonunu, 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüberküloz gibi hastalıkları içeren ikinci kategoriden, mevsimsel grip ve frengi gibi hastalıkları içeren en düşük beşinci kategoriye indirdi.