İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesini yeniledi
İngiltere'de yıllık tüketici enflasyonu Eylül'de bir ayın ardından yeniden çift haneleri gördü. Eylül ayında ülkede enflasyon 40 yılın zirvesini yeniledi.
İngiltere'de de enflasyondan kalıcı sinyaller geldi. Ülkede enflasyon gıda ve alkolsüz içecekler grubu öncülüğünde beklentinin üzerinde artarak hane halkı üzerindeki yaşam maliyeti krizini ağırlaştırdı.
Temmuz'da 40 yıl sonra çift haneleri gören yıllık tüketici enflasyonu Ağustos'ta tek hanelere indikten sonra Eylül'de yeniden çift hanelere çıktı.
Ülkede enflasyon Eylül ayında yüzde 10,1 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 10 olması yönündeydi.
Eylül'de aylık enflasyon da yüzde 0,5 ile yüzde 0,4'lük beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Ülkede yıllık çekirdek enflasyon Eylül'de yüzde 6,5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 6,4 olmuştu.
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