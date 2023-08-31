Son dakika... İstanbul'da scooter'larda yeni dönem başlıyor! Hız sınırı düşürüldü
Son dakika haberleri... İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'de yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12 buçuk km'ye indirildi.
İstanbul'da 5 ilçe için scooter düzenlenmesi getirildi.
Yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde scooter'lara hız limiti getirildi.
Habertürk'ün haberine göre; Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te hız sınırı düşürüldü.
Yaya yoğunluğunu fazla olduğu 5 semtte, hız limiti 20 km'den 12,5 km'ye indirildi.
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