Son dakika... İstanbul'da temmuz ayı enflasyonu belli oldu

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:05

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:18

İstanbul'un temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz 2024'e ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, İstanbul'un enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 4,21 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 72,80’e yükseldi.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,04 oranında artarken yıllık bazda ise yüzde 55,12'ye çıktı.