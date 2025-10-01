Son dakika... İTO verileri açıklandı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu

2025 Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı artışı yüzde 3,19 olarak gerçekleşti.

İTO tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Eylül ayına göre 2025 Eylül ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.

TÜİK CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklayacak.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda %2,47 artması yönünde. Eylül ayı için %2,47 olan enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, bir önceki ay %32,95 olan yıllık enflasyon oranı %32,31 gerilemiş olacak.