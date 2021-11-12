Son dakika... Kalamış Yat Limanı resmen Koç'un

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2.53 milyar TL bedelle devrine onay verdi.

Reuters
12 Kasım 2021 Cuma, 09:26
Son dakika... Kalamış Yat Limanı resmen Koç'un
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖİB ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkının, yapılan ihalede 2.53 milyar TL bedelle en yüksek teklifi veren Koç Holding'e bağlı TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'ye devri onaylandı.

Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihale iptal edilecek. 



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