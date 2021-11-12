Son dakika... Kalamış Yat Limanı resmen Koç'un
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2.53 milyar TL bedelle devrine onay verdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖİB ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkının, yapılan ihalede 2.53 milyar TL bedelle en yüksek teklifi veren Koç Holding'e bağlı TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'ye devri onaylandı.
Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihale iptal edilecek.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Taraftar istifa et dedi, istifamı verdim
- “Erdoğan seçimi kaybederse...”
- Alman banka devinden 'Türkiye' için tahmin
- Küplere bindi yayını terk etti
- Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' itirafı
- İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Başak Demirtaş'a hapis cezası
- TCMB'nin hamlesinin arkasında ne var?