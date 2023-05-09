Son Dakika: Erdoğan duyurdu... Kamu işçisine zam oranı belli oldu

Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:14

Güncelleme: 09.05.2023 - 12:32

Kamuda çalışan 700 bin işçinin gözünün çevrildiği toplu sözleşme görüşmelerinde son nokta kondu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'daki “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tabii bugün kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşmaları imza töreni nedeniyle milletimizin huzurundayız. Bu protokol 2023-2024 döneminde yaklaşık 700 bin kardeşimizin alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz.

Bu işçilerimizden 6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, özellikle demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, doğalgazcılarımız, tershanecilerimize, ormancılarımız, il özel idaresi çalışanlarımıza hassaten milletim adına çok teşekkür ediyorum.

Epeyce ayrıntısı bulunan bu sözleşme çerçevesinde refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz.

Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz.

Yüzde 4-6 prim ödemesi getiriyoruz.

Ayrıca gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz.

Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz.

Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz.

Giyim yardımını ücret zammı oranında artırıyoruz.

Asgari ücret, memur ve emekli zammı için temmuzda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz."