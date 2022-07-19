Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: 'Çalışma grubu oluşturduk'

19 Temmuz 2022 Salı, 10:11

CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu KYK kredi borçlarının faizleri için "Ödemeyin" çağrısı yaparken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mezun öğrencilerin KYK kredi borcuna ilişkin sadece ana paranın ödeneceği duyurmasının ardından "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" tweet'i Twitter'da tt olmuştu.

Kılıçdaroğlu, çağrısının ardından faizi silen Erdoğan'a gönderme yaparak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili "EYT loading" paylaşımında bulundu.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yle ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.

Bilgin "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" dedi.

A Haber'e konuşan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz.

Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek. Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız. Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemenin Meclis'e sunacağız"