Son dakika... Konut satışları iki aydır düşüşte!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:06

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin 'Konut Satış İstatistikleri' verilerini yayımladı.

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu.

Eylül ayında da satışlar ağustosa göre yüzde 9,5 düşüş yaşamıştı.

Konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti.

Konut satışı, Ekim 2023



EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,0 azalış göstererek 5 bin 577 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 azalışla 166 bin 461 oldu.

Ekim ayındaki ipotekli satışların, bin 369'u; Ocak-Ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 50 bin 234'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2 BİN 535 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 azalarak 2 bin 535 oldu.

Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 931 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 758 konut satışı ile İstanbul ve 294 konut satışı ile Mersin izledi.