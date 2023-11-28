Son dakika... KYK duyurdu! Burs ve kredi ödemeleri başladı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:48

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:00

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 28 Kasım itibariyle burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu.

KYK tarafından yapılan açıklamada, ekim ve kasım ayı ödemelerinin birlikte yatacağı belirtildi.

Öğrenim kredisi ve burs tutarları TCKN son hanesine göre:

'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.

ÖDEMELER HANGİ BANKADAN YAPILACAK?

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler.

Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

BURS VE KREDİ RAKAMLARI NE KADAR OLDU?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.