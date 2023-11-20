Bakan Bak’a KYK sorusu: Kazalar sonrası ne önlem aldınız?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:49

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:49

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlardaki asansör kazalarını Meclis gündemine taşıdı. KYK yurtlarında yaşanan kazaların mühendislik hizmetlerindeki eksiklikler, denetim sonuçlarının yapılmaması ve geciktirilmesi gibi ihmaller nedeniyle yaşandığını vurgulayan Özcan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

“PİYASALAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİMİZE ZARAR VERİYOR”

KYK yurtlarında yaşanan asansör kazalarının, bu alandaki bakım ve denetimin kamusal çıkarların hilafına piyasalaştırılmasından kaynaklandığını ifade eden Özcan, “KYK yurtlarımızda yaşanan üzücü kazaların mühendislik hizmetlerindeki eksiklikler, maliyetleri düşürme çabaları ve kontrol, bakım, onarım kalitesinin düşüklüğü ve yetersizliği, işin gereği olan hususların (denetim sonuçlarının yapılmaması, geciktirilmesi vb.) ihmali nedeniyle yaşanmaktadır. 25 Ekim 2023 tarihinde Aydın’daki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmiştir. Bu acı olayın ardından Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlardaki asansör kazaları kamuoyunu meşgul etmeye devam etti. En son 19 Kasım’da Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'nda asansör kazası meydana gelmiştir” dedi.

“DENETİMLER PİYASALAŞTIRILARAK YENİ BİR RANT ALANI YARATILMIŞTIR”

Mevzuatta, asansörlerin tescili, ruhsatlandırması ve periyodik muayenesi ile ilgili olarak belediyelerin görevlendirildiğini söyleyen Özcan, “Ancak asansörlerin periyodik muayenelerinde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 Nisan 2019 tarihinde ‘Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ni yayınlamıştır. Fakat bu yönetmelik denetimin kamusal bir görev olduğu anlayışından uzak bir şekilde hazırlanmıştır. Muayenelerin kamu adına görevlendirme ile yapılması gerekirken, yönetmelik belediyelerin muayene işini protokoller aracılığıyla A Tipi Muayene Kuruluşlarına yaptırmasını getirmiştir. Muayene kuruluşlarından yalnızca ikisinin, Türk Standartları Enstitüsü ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, diğerleri ise kâr amaçlı özel firmalardır. Sonuç olarak kamusal bir anlayışla olması gereken denetimler piyasalaştırılarak, rekabet unsuru haline getirilmiş, yeni bir rant alanı yaratılmıştır” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZCAN’DAN BAKAN BAK’A 4 SORU

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a yazılı olarak cevaplandırmak için şu soruları yöneltti;

Yoğun kullanıma tabi KYK yurtlarındaki asansörlerin bakım hizmetlerinin, bu işi bilen vasıflı ehil teknik elemanlarca yürütülmesi, bu alandaki piyasalaştırmanın öğrencilerimize zarar vermemesi için bir çalışmanız var mıdır? Yaşanan acı olaylardan sonra, KYK yurtlarındaki asansör kazalarının önlenmesi için hangi ek güvenlik ve ek bakım önlemleri alınmıştır? Bakanlığınız döneminde, KYK yurtlarındaki asansörlerin güvenlik ve bakımı ile ilgili, kimlere hangi soruşturmalar açılmıştır? Bu soruşturmaların sonuçları nelerdir? Bugün KYK’ya bağlı 830 yurtta, 955 bin öğrenci kalmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 6.950.142 üniversite öğrencimiz olduğu düşünüldüğünde yurt kapasitemizin yetersiz olduğu ortadadır. Bu konuda hangi çalışmalar yapılmaktadır?

“BÜTÜN ASANSÖRLER KAMUSAL DENETİME TABİ OLMALIDIR”

Özcan, aynı konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde ise, “KYK yurtlarında yaşanan acı olaylardan sonra, ülke genelindeki bütün asansörlerin denetimlerinin kamusal hizmet ve kamusal denetim anlayışıyla kâr amacı gütmeden, bilimsel teknik esaslara, standart ve yönetmeliklere uygun olarak, TSE ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılması konusunda bir çalışmanız var mıdır?” diye sordu.

