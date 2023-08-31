Son dakika... Bakan Şimşek'ten 'rezerv satışı' ve 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Son dakika haberi... Bakan Mehmet Şimşek, faiz artırımının ardından rezerv satışı yapıldığı ve kura müdahale edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın rezerv sattığı ve kura müdahale ettiğine yönelik iddialara yanıt verdi.
Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayın Ali Kara’nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş.
Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz.
Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."
Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 31, 2023
Sn @ali_hakan_kara’nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş.
Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip… https://t.co/xClsU8Ws3f
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