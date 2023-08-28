Son dakika... Memur zammında Hakem Kurulu 3. kez toplandı: Memur-Sen zam için tarih verdi

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:24

Güncelleme: 28.08.2023 - 14:31

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

7. Dönem Toplu Sözleşme'de zam oranı başta olmak üzere anlaşılmayan maddelerde karar verecek olacak Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, üçüncü kez toplandı.

Bugün saat 10.00'da Sayıştay binasında başlayan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin toplantısı, Sayıştay binasında gerçekleştirildi.

Memur Sen'den yapılan açıklamaya göre, hakeme götürülen maddeler müzakere edilmeye başlandı.

Açıklamada, "Müzakerelerin/toplantının diğer iki görüşmeden farklı olarak akşam saatlerine kadar sürmesini bekliyoruz" denildi.

TARİH VERİLDİ

Müzakere görüşmelerinin yarın da devam edeceğini belirten Memur Sen, şunları kaydetti:

"Hakem Kurulu 30 Ağustos'ta resmi tatil nedeniyle toplanmayacak ancak toplantılar 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Bugünkü toplantıdan bir karar beklenmiyor. Yarın ya da 31 Ağustos'ta yapılacak toplantıdan bir karar çıkması daha muhtemeldir."

KURULDA KİMLER YER ALIYOR?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

İKTİDARIN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.