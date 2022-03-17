Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum (17 Mart 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından gözler piyasalardaki duruma çevrildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 14:07
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum (17 Mart 2022)
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TCMB, yüzde 14 olan politika faizini mart ayında da sabit tuttu. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası güne 14,69 TL civarında başlayan dolar/TL, 14,7577'den işlem görüryor.

Güne 16,19 TL'den başlayan avro ise 16,3456 seviyesine çıktı. 

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