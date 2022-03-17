Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum (17 Mart 2022)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından gözler piyasalardaki duruma çevrildi.
TCMB, yüzde 14 olan politika faizini mart ayında da sabit tuttu. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası güne 14,69 TL civarında başlayan dolar/TL, 14,7577'den işlem görüryor.
Güne 16,19 TL'den başlayan avro ise 16,3456 seviyesine çıktı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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