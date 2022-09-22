Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

22 Eylül 2022 Perşembe, 14:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 12 seviyesine indirdi.

TCMB karar metninde “finansal koşulların destekleyici olmasının önemine” vurgu yaptı.

PPK’nın bugünkü karara ilişkin açıklamasında, “Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir” denildi.

Açıklamada, “Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.

"YÜKSEK KÜRESEL ENFLASYONUN ETKİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR"

TCMB karar metninde jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğünü önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiği ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmelerinin yaygınlaştığını belirtti.

Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğiliminin sürdüğünü belirten TCMB yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini vurguladı.

"MERKEZ BANKALARININ PARA POLİTİKALARINDA AYRIŞMA DEVAM EDİYOR"

Gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurguladığını belirten TCMB ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışmanın devam ettiğini de ifade etti.

TCMB karar metninde finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğünün gözlendiğini de ifade etti.

"GÖSTERGELER BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA İŞARET EDİYOR"

TCMB Türkiye'de ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmelerinde ise 2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gözlemlendiğini ancak Temmuz başından bu yana öncü göstergelerin zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti.

İstihdam kazanımlarının benzer ekonomilere göre daha olumlu seyrettiğini vurgulayan TCMB özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğunun görüldüğünü ifade etti.

"CARİ DENGE ÜZERİNDEKİ RİSKLER CANLI"

Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının arttığını söyleyen TCMB turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısının devam ettiğini de belirtti.

Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığının cari denge üzerindeki riskleri canlı tuttuğu belirtildi.

BEKLENTİLER

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB'nin faiz kararına ilişkin tahmininde TCMB'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını beklediklerini dile getirdi. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın emtia fiyatları, enflasyon ve artan faiz oranlarına ilişkin webinarda konuşan Fitch yetkilisi, Türkiye'de faizlerin seçimlerden sonra artırılmasını beklediklerini söyledi.

Reuters anketinde bu ay için beklenti politika faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağı yönünde olurken, azınlıkta faiz indirimi tahmini de yer aldı.

AA Finans'ın beklenti anketinde faizin sabit tutulacağı öngörüldü. 29 ekonomistin katıldığı ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekledi.

Bloomberg HT anketinde ise faiz indirimi beklentisi öne çıktı. 17 kurumun katıldığı ankette 9 kurum indirim bekliyor. Kurumların 8'i 100 baz, biri ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi açıkladı.