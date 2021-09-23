Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Merkez Bankası, yüzde 19 olan politika faizini 1 puan indirerek yüzde 18'e çekti.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 14:02
Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
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Merkez Bankası beklenen yeni faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar verdi.

Kararın ardından döviz rakamları hızla yükseldi. Dolar faiz kararının ardından 8,80'i geçti. Kur daha önce en yüksek 8,8008 TL’ye kadar çıkmıştı.



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