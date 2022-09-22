Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından dolarda sert yükseliş
Döviz kurunu doğrudan etkileyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün para politikası toplantısı sonrası açıklandı. Faiz indirimi sonrası dolar sert yükseldi.
Döviz kurunu doğrudan etkileyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün para politikası toplantısı sonrası açıklandı. Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar yükselişine devam ediyor. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puanlık indirim yaparak faizi yüzde 12'ye çekti.
Fed'in 75 puanlık faiz artışının hemen ardından dolar güne yükselişle başladı. Dolar Fed'in faiz artırımlarıyla kuvvetlenirken, lira ise Merkez Bankası faiz indirimleri karşısında değer kaybediyor.
Karar öncesi 18,38'e kadar yükselen dolar kararın ardından 18,4093 oldu.
İlgili Haberler
- Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
- Son Dakika: Dolarda yeni zirve!
- ABD'de 250 milyon dolarlık pandemi yardımıyla 'Türkiye'de mülk satın aldığı' belirtilen şüphelilere dava
- Dolar/TL'nin gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında: Dolar ne kadar oldu? (9 Eylül 2022)
-
Video Haberler
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
- Kaz dağları ve Madra Dağı'nın kültür envanteri artış var
- Her yaşa 1 enstrüman sığdırdı
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!