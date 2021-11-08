Son dakika: Migros, Ay-Mar'ın 25 mağazasını devralıyor

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:21

Son dakika gelişmesi... Migros, Ay-Mar Ticaret tarafından işletilen 25 mağazayı devralmak için harekete geçti.

Migros'tan yapılan açıklamada, söz konusu devrin Trabzon ve Giresun'daki 25 mağazayı kapsadığı bildirildi. Açıklamaya göre; söz konusu 25 mağazanın kiracılık hakları ve kira sözleşmelerini sabit kıymetleri ile birlikte devralmak için sözleşme imzalandı.

Migros'un açıklamasında, devir işleminin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı belirtildi.



