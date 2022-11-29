Son Dakika: Motorinde indirim yolda
Motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. 58 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubunda çarşamba gününden geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.
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