Son Dakika... Nebati duyurdu: İşverenlere EYT için 6 ay ödemesiz kredi imkanı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT için işverenlere verilecek KGF desteğinin 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:36
Son Dakika... Nebati duyurdu: İşverenlere EYT için 6 ay ödemesiz kredi imkanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverenlere verilecek EYT desteğine ilişkin açıklama yaptı.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle şirketler için öngörülmeyen bir maliyet olacağını belirten Nebati, "Bir firma öngöremediği kıdem tazminatını biz karşılayacağız. Doğrudan çalışanın hesabına gidecek. Alacağız doğrudan kişinin hesabına parayı yatıracağız. Oldukça düşük maliyetli olacak" dedi.

Nebati, KGF'nin EYT desteğinin 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacağını bildirdi. Nebati, "Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek" dedi.


Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı KGF

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